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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Beklenen adım sonunda geldi

Ramy Abbas, 7.5 milyon Euro’luk menajerlik ücreti isteğini 5 milyon Euro’ya indirdi. Beşiktaş da teklifini revize etti ve fark çok azaldı. Bu teklifin kabul edilmesi bekleniyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beklenen adım sonunda geldi
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Beşiktaş nihayet Mohamed Salah'ın menajerinden olumlu geri dönüş aldı. Siyahbeyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'tan haber bekliyordu. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın 12 milyon Euro garanti ücret ve 2 yıllık kontrat teklifini kabul etmiş ancak Abbas'ın yüksek menajerlik ücreti talebi sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten menajerlik ücreti olarak 7.5 milyon Euro talep eden Abbas, bu isteğinde indirime gitti. Beklenti 5 milyon Euro'ya düştü. Beşiktaş da iyileştirilmiş bir teklif sundu ve aradaki rakamsal fark çok azaldı.

SÜREÇ BİRAZ UZAYABİLİR
Kartal şimdi son yaptığı öneriye onay bekliyor. Bu teklifin kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Ancak rakamda anlaşma sağlansa bile sözleşmenin içeriğinde çok sayıda madde var. Bu sebeple karşılıklı imzaların atılması birkaç günü bulabilir. Beşiktaş adına görüşmelerde Başkan Serdal Adalı ve asbaşkan Murat Kılıç da yer alıyor.

4 MADDEDE SALAH
MOHAMED Salah Vakfı kurarak memleketi olan Basyoun'da 450 aileye maaş bağladı.
LIVERPOOL'DA 257 gol kaydetti ve kulübün en çok gol atan 3'üncü oyuncusu oldu.
193 golle Premier Lig tarihinin en çok ağları sarsan dördüncü futbolcusu ünvanını taşıyor.
2017-18 sezonundaki çıkışıyla Liverpool taraftarı, "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, kanattan koşuyor, Salah, la-la, la-la, Mısırlı kral!" tezahüratını besteledi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH

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