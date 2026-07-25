’Beklentileri karşılarım’

Trabzonspor
'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi, Avusturya kampında soruları yanıtladı. 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha şu ifadeleri kullandı: "Ben orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindekiüç pozisyonda da görev alabiliyorum.
İtalya'daki tecrübemle birlikte hocamızın benden beklentilerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. HocamızFatih Tekke,İtalya'daki teknikdirektörler gibi.
En küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya ve en önemli detayları göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu."
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Mete Efendioğlu - Editör