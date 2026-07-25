Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 'Beklentileri karşılarım'
Giriş Tarihi: 25.07.2026

'Beklentileri karşılarım'

’Beklentileri karşılarım’
  • ABONE OL
Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi, Avusturya kampında soruları yanıtladı. 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha şu ifadeleri kullandı: "Ben orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindekiüç pozisyonda da görev alabiliyorum. İtalya'daki tecrübemle birlikte hocamızın benden beklentilerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. HocamızFatih Tekke,İtalya'daki teknikdirektörler gibi. En küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya ve en önemli detayları göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
'Beklentileri karşılarım'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA