En zor finali hayatla

İspanya dünyanın en büyüğü olurken Marc Cucurella uzun saçlarıyla aklımıza kazındı. Sahadaki savaşçılığını ve mücadelesini alkışlarken özel yaşamının en büyük finallerden daha zorlu olduğunu öğrendik. Baba Cucurella, hayattaki hiçbir başarı ve kazanılan milyonların sağlıktan önemli olmadığını gösterdi. İspanya'nın Dünya şampiyonluğununardından bir farkındalık öyküsü ortayaçıktı. 28 yaşındaki sol bek, futbol kariyerine başladığında saçlarını annesi için uzattı. 2022 yılı ise hayatının değiştiği sene oldu. Cucurella ve lise aşkı eşi Claudia Rodriguez'in üç çocuğu var: Mateo, Rio ve Claudia.

İLK ŞART HER ZAMAN OKUL

En büyükleri 2019'lu Mateo'ya, Chelsea'ye transfer olduktan sonra oğluna otizm teşhisi kondu. 2022'de 65 milyonEuro'ya Chelsea'nin yolunu tuttuğundahem futbolu iyi gitmiyordu hem de oğluna nasılyardım edeceklerini bulamıyorlardı. Dönüm noktası, Londra'da özel bir okul bulmaları oldu. Bu sezon Real Madrid ile transfer görüşmesindede ilk sorduğu soru, yakınlarda oğluna uygunbir okul olup olmadığıydı.

HAYATIM DEĞİŞMEDİ BAKIŞIM DEĞİŞTİ

CUCURELLA otizmli bir çocuğun babası olmasını şöyle anlatıyor: "Herkes oğlumunotizmli olduğunu biliyor. Bunu biliyorsunuzama ebeveyn olarak buna hazırdeğilsiniz, çok şey öğrenmeniz gerekiyor.Hayatımı değiştirmedi, hayata bakışımıdeğiştirdi." Cucurella için gürültüye aşırı duyarlı olduğu için tribüne giremeyen oğluna locada maç izletmek, bir kupa kaldırmaktan daha büyük bir şampiyonluk.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör