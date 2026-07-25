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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Fırtına’dan Diaz hamlesi!

1.93 metre boyundaki savunmacı için Nwaiwu’nun ayrılması durumunda resmi görüşmeler başlatılacak

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan Diaz hamlesi!
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Trabzonspor, takımdan ayrılması gündemde olan Nwaiwu'nun yerini doldurmak için arayışlara başladı. Bordomavililerin radarına giren son isim ise Fransız kulübü Troyes'un formasını giyen Michel Junior Diaz oldu. 1.93 metrelik boyu, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fildişi Sahilli stoper, Trabzonspor scout ekibi tarafından bir süredir mercek altındaydı.

HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK
Stoperin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilen oyuncu için hazırlanan raporların son derece olumlu olduğu belirtildi. Trabzonspor kurmaylarının genç savunmacıyı yakından takip ettiği ancak an itibarıyla ne Troyes'a ne de menajerlik şirketine yapılmış resmi bir girişimin olmadığı ifade edildi. Nwaiwu'nun ayrılığının resmiyet kazanması durumunda, yönetim harekete geçecek.

HABEŞOĞLU GELİYOR!
YENİ sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yapan Trabzonspor'da genç oyuncu Boran Başkan Bodrumspor'a transfer oldu. Boran, geride kalan sezonda 5 maçta forma giymişti. Bu arada bordomavililerin, bu transferde kurulan ilişkiler sonucunda Bodrumspor'dan daha önce de istediği 21 yaşındaki Ali Habeşoğlu için yeni bir girişimde bulunabileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR

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Fırtına’dan Diaz hamlesi!
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