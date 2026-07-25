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Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:14

Gabriel Sara için Suudi Arabistan iddiası!

Galatasaray'da Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın menajerinin Suudi Arabistan’dan bir kulüple görüştüğü ve kısa süre içinde önemli bir teklif gelebileceği iddia ediliyor.

SABAH.COM.TR SPOR
Gabriel Sara için Suudi Arabistan iddiası!
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Galatasaray adı çok sayıda Avrupa kulübü ile anılan Gabriel Sara konusunda sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

Takvim'de yer alan habere göre, Brezilyalı yıldızın menajeri bir süredir Suudi Arabistan'dan bir kulüple görüşmelerde bulunuyor. Bu kulübün önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı ve masaya önemli miktarda bir para koyacağı da belirtiliyor.

TRANSFER İHTİMALİ VAR

Teknik direktör Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamalarda Sara'nın takım için son derece önemli olduğunu söylemiş ve ayrılık ihtimaline kapıyı kapatmıştı. Ancak yönetimin 35 milyon euro ve üzerinde bir teklif gelmesi durumunda bu transfere onay verebileceği ifade ediliyor.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF

Gabriel Sara da ancak Avrupa'nın üst seviye bir takımından teklif gelmesi halinde Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan'dan bol sıfırlı bir maaş önerisi gelmesi durumunda işlerin değişebileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#OKAN BURUK #GABRİEL SARA #GALATASARAY

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Gabriel Sara için Suudi Arabistan iddiası!
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