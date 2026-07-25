Galatasaray alarm verdi

Galatasaray, kamp yaptığı Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza ile karşılaştı. Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar,İtalyan ekibine 2-0 mağlupoldu. Çizme temsilcisinin gollerini 23. dakikada Carboni ve 49'da Cutrone kaydetti. Galatasaray'ın yeni transferi Ugochukwumücadeleye ilk 11 başlarken,Victor Osimhen62. dakikada oyunadahil oldu. Aslan, sıradaki hazırlık maçında pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Kampın sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçları yapacak.



Kaybedilen maçın ardından açıklamalarda buluna teknik direktör Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: ''Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak veya daha az süre alacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil.''

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör