Galatasaray’dan Rafael Leao için teklif!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi yaşandı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, adı Fenerbahçe'yle de anılan Leao transferi için Milan'a 30 milyon euro teklifte bulundu.

Haberde, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği Portekizli futbolcu için 50-60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların Leao'ya 2030'a kadar geçerli ve yıllık 10 milyon euro kazanç sağlayacak sözleşme hazırladığı da eklendi.

Öte yandan, 27 yaşındaki yıldızın Victor Osimhen seviyesinde maaş istediği öne sürüldü.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör