İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı!

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi konuk eden Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın 1-0 kazandığı maça yedek kulübesinde başlayan İspanyol oyuncu için İsmail Kartal kararını verdi.

Milliyet'e göre İspanyol yıldız, rövanş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkacak. Kartal'ın tüm planlarını Asensio'ya göre yaptığı ve oyuncunun en büyük koz olarak sahaya sürüleceği ifade edildi.

Geçen sezon 13 gol, 14 asistle yapan 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör