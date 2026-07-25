Komşu, Kanarya’nın imdadına yetişti!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, takımda düşünülmeyen kaleci Livakovic'in transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Olympiakos'un, sarı-lacivertlilere 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Ancak 31 yaşındaki kalecinin önceliğinin ülkesi Hırvatistan'a dönmek olduğu belirtildi. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in de Livakovic'i kadrosuna katmak istediği ancak Fenerbahçe'ye yalnızca 2 milyon Euro bonservis önerdiği ifade edildi. Bu rakamın ise yeterli bulunmadığı öğrenildi. Olympiakos'un, Livakovic ve temsilcileriyle maaş ile sözleşme şartları konusunda görüşmelerini hızlandırması bekleniyor. Hırvat eldivenin vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör