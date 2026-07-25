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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Orkun varsa sorun yok!

Siyah-beyazlı takım, tecrübeli orta sahanın gol ya da asist yaptığı 16 maçın 15’ini kaybetmedi. 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile yüzde 87’lik kazanma değeri yakaladı

UĞUR ÇEM
Orkun varsa sorun yok!
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Sezonun ilk resmi maçında Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün klas golüyle 1-0 deviren Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde tur için avantaj yakaladı. Vincenzo İtaliano'nun sahada orkestra şefi olan kaptan, gemisini kurtarırken geçen sezonki başarılı performansını da kaldığı yerden devam ettirdi. Transfer tekliflerine rağmen yönetimin bırakmadığı Orkun, ikinci sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta tabelayı toplamda 19 kez değiştirirken 11 gol attı, 8 de asiste imza attı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki milli futbolcunun skora katkıda bulunduğu 16 maçın 15'ini kaybetmedi ve yüzde 87'lik kazanma değeri yakaladı. Kara Kartal, bu karşılaşmalarda sahadan 12 galibiyetle ayrılırken 3 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Beşiktaş, sadece Orkun'un gol kaydettiği Trabzonspor (2-1) karşılaşmasında üzülmüştü.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ORKUN KÖKÇÜ #BEŞİKTAŞ

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Orkun varsa sorun yok!
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