Sonuna kadar Musiala!

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda transfer döneminin son günlerinde bombaları patlatmış, fırsat olarak İcardi ve Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transfer döneminde gözü Bayern Münih'in starı Jamal Musiala'nın üzerinde… Bir sene önce sol ayak bileği kırılan Musiala'nın sahalara dönüşü 6 ayı buldu. Form tutmakta zorlanan Alman yıldız, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda beklenen performansı sergileyemedi. Faslı10 numara Saibari transferiyleMusiala'nın ilk 11'deki formaşansı tehlikeye girdi ve BayernMünih'teki geleceği tartışılmaya başlandı.Sarı-kırmızılılar, ağustos ayınınsonunda kiralama fırsatı doğarsa, +4kontenjana uyan 2003 doğumlu Musiala'yaolumlu yaklaşıyor. 10 numara dışında sol açıkta da görev yapabilen Alman yıldız, geçen sezonu 5 gol-6 asistle tamamladı.



ASLANTEPE'YE LOCA ÇÖZÜMÜ

53 bin kişilik RAMS Park'ta yeni sezonda kapasitede 400 koltuk artışı olacak. Yönetim, 224 adet locadaki koltuk sayısını artırma kararı aldı. Bu hamleyle ekstra 7-8 milyon dolar gelir elde edilecek. Haziran ayında zemini değişen RAMS Park, 2 Ağustos Pazar akşamı Rennes ile oynanacak hazırlık maçında kapılarını açacak. Şampiyonlar Ligi'nin de etkisi ile hem kombinelere hem de localara büyük ilgi olurken yönetim yeni planlamalarla seyirci kapasitesini de artırmak için çalışıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör