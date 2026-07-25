Süper başladık böyle gitsin

ÜLKE puanında haftayı kârlı kapattık. Fenerbahçe,
Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Gornik Zabrze'yi 1-0 devirirken Beşiktaş,
Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Başakşehir
ise Konferans Ligi 2. ön elemesinde Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımından dolayı 1.200 puan garantileyen Türkiye, 3 temsilcimizin 2 galibiyet-1 beraberlik katkısıyla da hanesine 0.500 puan yazdırdı. Toplamda 46.875'e yükselenülkemiz, 9'uncu sıradaki yerinikorumasının yanı sıra sağlamlaştırdı.Önümüzde bulunanHollanda ile farkı 4.000puana kadar düşürdü.
F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir rövanşlarda galibiyetler alırsa Türkiye'nin 47.475'e tırmanma ihtimali masada duruyor.
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Mete Efendioğlu - Editör