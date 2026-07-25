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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Süper başladık böyle gitsin

2 galibiyet-1 beraberlik alarak hanesine 0.500 puan yazdıran Türkiye, HEYECANI toplamda 46.875’e yükselerek 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı

UĞUR ÇEM
Süper başladık böyle gitsin
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ÜLKE puanında haftayı kârlı kapattık. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Gornik Zabrze'yi 1-0 devirirken Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön elemesinde Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımından dolayı 1.200 puan garantileyen Türkiye, 3 temsilcimizin 2 galibiyet-1 beraberlik katkısıyla da hanesine 0.500 puan yazdırdı. Toplamda 46.875'e yükselenülkemiz, 9'uncu sıradaki yerinikorumasının yanı sıra sağlamlaştırdı.Önümüzde bulunanHollanda ile farkı 4.000puana kadar düşürdü. F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir rövanşlarda galibiyetler alırsa Türkiye'nin 47.475'e tırmanma ihtimali masada duruyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Süper başladık böyle gitsin
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