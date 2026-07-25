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Giriş Tarihi: 25.07.2026 19:55

Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak.

DHA
Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor!
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Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, TSİ 11.30'da yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kor çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 16.30'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele, bordo-mavililerin yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavı olacak. Trabzonspor, Avusturya kampında daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FATİH TEKKE #EİNTRACHT FRANKFURT #BUNDESLİGA

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Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor!
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