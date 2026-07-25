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Giriş Tarihi: 26.07.2026 01:29

Van Atatürk Şehir Stadyumu kullanıma kapatıldı!

Van Atatürk Şehir Stadyumu, ön inceleme ve yıkım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle kullanıma kapatılacak.

İHA
Van Atatürk Şehir Stadyumu kullanıma kapatıldı!
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atatürk Şehir Stadyumu'nda yeni stadyum çalışmaları kapsamında yürütülecek ön inceleme ve yıkım çalışmaları nedeniyle stadyumun geçici süreyle kullanıma kapatılacağını duyurdu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilde yapılacak yeni stadyum çalışmaları kapsamında mevcut Atatürk Şehir Stadyumu'nda ön inceleme ve yıkım çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtilerek, 26 Temmuz 2026 Pazar gününden itibaren stadyumdaki tüm sportif faaliyetlere ve vatandaş girişine, çalışmalar tamamlanıncaya kadar ara verileceği bildirildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

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Van Atatürk Şehir Stadyumu kullanıma kapatıldı!
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