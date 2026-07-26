Arda Turan’dan Bursaspor’a ve taraftara övgü!





Yeşil-beyazlı taraftarın oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyleyen Turan, "Bir hazırlık maçında 40 bine yakın taraftarın tribünleri doldurması inanılmaz. Daha önce buna Barcelona'da şahit olmuştum. Şampiyonlar Ligi maçlarında bile zaman zaman böyle atmosferler olmuyor. Göztepe, Eskişehir ve Bursaspor gibi kulüpler taraftarlarıyla çok özel camialar" diye konuştu.



Savaş nedeniyle uzun süredir seyircisiz ya da farklı atmosferlerde maç oynayan Shakhtar Donetskli futbolcuların da tribünlerden etkilendiğini belirten Turan, "Futbolda seyircisiz oynamanın ne demek olduğunu en iyi biz biliyoruz. Genç oyuncularımız buradaki atmosfer karşısında şaşırdı. Böyle bir ortamda oynamak gerçekten kolay değil" dedi.



Hazırlık maçını teknik açıdan da değerlendiren Arda Turan, kamp döneminde oyuncularının fiziksel durumlarını görmek istediğini belirterek, "Bugün oyuncularımın oyuna nasıl çözümler ürettiğini ve fiziksel durumlarını görmek istedim. Çok fazla müdahale etmedim. Bizim adımıza son derece faydalı bir hazırlık maçı oldu" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunu da kutlayan Arda Turan, "Kadın voleybol takımımız bizi bir kez daha gururlandırdı. Hepimize ilham oluyorlar. Tüm kalbimle kendilerini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör