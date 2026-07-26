Başkan Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin'in Makao şehrinde oynanan ve TSİ 14.30'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu. Milliler bu sonuçla turnuvada ikinci kez zafere ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Dev zafer sonrası ilk tebrik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

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