Benjamin Bouchouari: Takım olarak hazır olacağımızı düşünüyorum!

Avusturya'da devam eden hazırlık sürecine ilişkin de konuşan Bouchouari, şunları söyledi:

"Bu hazırlık sürecinin iyi gittiğini söyleyebilirim. 3 hazırlık maçımız olacak bu periyotta. İlk maçımızı bugün oynadık. Çok önemli bir maça çıktığımızı söyleyebiliriz. Bizler için çok önemli olan bu hazırlık sürecinde günden güne gelişmek olacaktır. Bu hedef doğrultusunda günden güne geliştiğimizi söyleyebilirim. Fiziksel anlamda çok iyi çalışmalar geliştirmekteyiz. Takım olarak yeni arkadaşlarımızla iyi bir adaptasyon sürecindeyiz. Lig başlamadan önce de tüm takım olarak hazır olacağımızı düşünüyorum."

Genç oyuncu, yeni sezonda başarılı ve sakatlıksız bir dönem geçirmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Bir futbolcunun iyi bir performans göstermesi bir amaçtır. Benim de amaçlarım içerisinde en başta bu sezon çok iyi bir performans göstermek ve iyi bir sezon geçirmek yer alıyor. Geçen sezon hem bireysel hem takım olarak çok zorlu periyotlardan geçtik. Ama çok iyi zamanlarımız da oldu. Bu sezon dileğim çok iyi bir performans göstermek ve sakatlıksız bir şekilde sezonu tamamlamak." dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör