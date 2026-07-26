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Giriş Tarihi: 26.07.2026

Brahim Diaz Jose’ye bağlı

Bruno Fernandes ve Can Uzun’da kulüplerin beklentisini aşamayan Cimbom, gündemine aldığı Faslı oyuncu için Real Madrid hocası Jose Mourinho’nun vereceği karara kilitlendi

MEHMET ÖZCAN
Brahim Diaz Jose’ye bağlı
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Yaz döneminde sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, 10 numara transferine yoğunlaştı. Listenin ilk iki sırasına Bruno Fernandes ve Can Uzun yazılsa da Manchester United satmayı düşünmediği Fernandes'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Frankfurt cephesi ise Can'ın bonservisinde indirime yanaşmıyor. Alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılı takım, Diaz'ın durumunu takip ediyor. Real Madrid'de geleceği belirsizliğini koruyan Faslı yıldız için yeni hocası Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor. Leipzig'den Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba veren Real Madrid'de 26 yaşındaki Diaz'ın forma şansı düşük görülüyor. Fernandes ve Can'a kıyasla maliyeti daha az olan tecrübeli futbolcu, Aslan'ın iştahını kabartıyor. Diaz, hücum hattının her bölgesinde (10 numara, sağ açık, sol açık) görev yapabiliyor ve Okan Buruk'un sistemine uyuyor. Oyuncunun Real Madrid ile 1 yıllık mukavelesi daha bulunuyor. 1.70 metre boyundaki futbolcu, eğer bu sezon satılmazsa sezon sonunda serbest kalıyor.

KARİYERİ M.CİTY'DE BAŞLADIM
Diaz'ın kariyeri Manchester City'de başlarken 2019'da 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. 26 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyerken A Takım düzeyinde Fas'ı tercih etti. 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile çeyrek final görürken turnuvayı 4 asistle tamamladı.

30
Real Madrid'de 163 karşılaşmaya çıkan Brahim Diaz, 22 gol kaydederken arkadaşlarına 30 asist yaptı.

42
Real'de geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta forma giyen Faslı oyuncu, 2 gol ve 9 asiste imza attı.

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Brahim Diaz Jose’ye bağlı
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