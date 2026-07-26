Como’da kafa vuruşu yasak

Serie A Kulübü Como
, radikal bir karara imza attı. Altyapısında kafa vuruşunu yasaklayan ilk kulüp oldu. Çizme ekibi, kulübün eğitim kurulu üyesi Raphael Varane'ın tavsiyesi doğrultusunda hareket etti. 33 yaşındaki futbol adamı, "Bu yaklaşım, beynin hâlâ gelişim aşamasında olduğu en küçük yaş gruplarında gereksiz kafa temasını azaltıyor"
dedi. U10 ve U11'de tamamen yasak olan kafa vuruşu, U12'de oyuncu başına sadece 5 ile sınırlandırıldı. U13'te idmanlarda haftada bir izin verilirken maçlarda yok.