Fatih Tekke: İki tane şanssız gol yedik!

Trabzonspor, özel maçta Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Eintracht Frankfurt müsabakasını değerlendirdi.
Fatih Tekke müsabaka sonrasında şu ifadeleri kullandı:
"Bizim ilk hazırlık maçımız. Yeni transferlerimiz var biliyorsunuz. Aslında Trabzon'da bir tane daha hazırlık maçı yapma şansımız vardı ama olmadı. Bundan sonra üç tane daha maçımız var. Benim ve ekibimin hazırlık maçlarına bakış açısı biraz farklı. Bugün ikinci yarının bir bölümünde ön alan baskısı yaptıklarında, topu kazandıklarında bile uyardım onları. Böyle bir şey istemiyoruz şu an için. Oyuncuların tüm fiziksel durumları, sakatlanmamaları, oyunu anlamaları, yeni gelen oyuncuların oyuna adaptasyonu, bizim bakış açımıza ve arkadaşlarına uyumu derken totalde bu maç için kimle oynarsak oynayalım fark etmezdi. Sonuçtan tamamen bağımsız. Hatta şöyle söyleyeyim; geçen sene takımımız için 'yerleşik savunmada problemleri olan bir takım' olarak değerlendirmem vardı. Ama bu sene üç kulvarda gideceğiz ve özellikle ikinci bölge savunmasını iyi yapmamız lazım. Bu da iyi bir fırsat oldu bence.
Bugün tek istediğim şey, ikinci bölgeden rakibe müsaade ederek konumlanmamızla beraber bizim istediğimiz yerden bize atak yapılsın ve biz savunalım. Bunun benim oyun görüşümle hiç alakası yok ama oyunun parçalarından bir tanesi. Bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Devamı da şu ki, bu takımın birbirine sadece top ayağındayken yardım etmesi değil, savunmadayken de birbirine yardım etme duygusunu oluşturabilmek. Bu, bir maçta olacak bir şey değil. Ama bugün genel hatlarıyla iki devrede de oynayan iki farklı 11 oyuncu da bana göre gayet iyi yaptı.
İlk yarı biraz daha topu kolay terk ettik. Özellikle de rakibin hocasıyla ilgili fikrimiz vardı. Ön alan baskısını bilerek yaptırdık. Üzerimize saldırttık ki top bizdeyken de üç başlığımız vardı. O üç başlık üzerinden 'İstediğiniz kadar gol yiyebilirsiniz, top da kaybedebilirsiniz' demiştik. İlk yarı o cesaret biraz daha aşağıdaydı ama ikinci yarı çok daha iyiydi. Bizim takım büyük takım gibi her baskıyı kırmalı, oynamalı. Şu an bu maç için tamamen skordan bağımsız, kim olursa olsun oynayacağımız maç da yine bu şekilde olacak. Şu an oyun bütününde yüzde otuz oynadıysak, oyunun bir parçası olarak bir dahaki maç buna yüzde yirmi daha katacağız.
Belki biraz ön alan baskısını belli bölümlerde yapacağız, belki biraz daha rotasyonu işin içine katacağız. Derken en son Göztepe maçında Allah nasip ederse kazasız belasız tam ritmimizi bulabileceğiz diyemem çünkü bu kolay bir şey değil. Ama her maça böyle yüzde yirmi üzerine ekleye ekleye, oyunun bütünlüğüne parçalar ekleyerek gideceğiz. Bugün de ben oynayanların tamamından gayet memnunum. Gayet iyiydi. Çünkü penaltı haricinde iki tane şanssız gol yedik."