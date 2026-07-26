Fatih Tekke: İki tane şanssız gol yedik!

Trabzonspor, özel maçta Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Eintracht Frankfurt müsabakasını değerlendirdi.

Fatih Tekke müsabaka sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ilk hazırlık maçımız. Yeni transferlerimiz var biliyorsunuz. Aslında Trabzon'da bir tane daha hazırlık maçı yapma şansımız vardı ama olmadı. Bundan sonra üç tane daha maçımız var. Benim ve ekibimin hazırlık maçlarına bakış açısı biraz farklı. Bugün ikinci yarının bir bölümünde ön alan baskısı yaptıklarında, topu kazandıklarında bile uyardım onları. Böyle bir şey istemiyoruz şu an için. Oyuncuların tüm fiziksel durumları, sakatlanmamaları, oyunu anlamaları, yeni gelen oyuncuların oyuna adaptasyonu, bizim bakış açımıza ve arkadaşlarına uyumu derken totalde bu maç için kimle oynarsak oynayalım fark etmezdi. Sonuçtan tamamen bağımsız. Hatta şöyle söyleyeyim; geçen sene takımımız için 'yerleşik savunmada problemleri olan bir takım' olarak değerlendirmem vardı. Ama bu sene üç kulvarda gideceğiz ve özellikle ikinci bölge savunmasını iyi yapmamız lazım. Bu da iyi bir fırsat oldu bence.

Bugün tek istediğim şey, ikinci bölgeden rakibe müsaade ederek konumlanmamızla beraber bizim istediğimiz yerden bize atak yapılsın ve biz savunalım. Bunun benim oyun görüşümle hiç alakası yok ama oyunun parçalarından bir tanesi. Bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Devamı da şu ki, bu takımın birbirine sadece top ayağındayken yardım etmesi değil, savunmadayken de birbirine yardım etme duygusunu oluşturabilmek. Bu, bir maçta olacak bir şey değil. Ama bugün genel hatlarıyla iki devrede de oynayan iki farklı 11 oyuncu da bana göre gayet iyi yaptı.