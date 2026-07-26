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Giriş Tarihi: 26.07.2026 21:17

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze rövanşı hazırlıkları sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanşında Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmedi.

AA
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze rövanşı hazırlıkları sürüyor!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı.

Antrenmana sahada kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından koşu, koordinasyon ve iki grup halinde pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #İSMAİL KARTAL #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze rövanşı hazırlıkları sürüyor!
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