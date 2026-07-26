Guirassy için geri sayım

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminden düşmeyen yıldız golcüde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve kulübü ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Alman kulübüyle bonserviste yapılan pazarlıklarda 20-25 milyon Euro seviyelerine inildiği kaydedildi. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım, Gineli yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmeyi çok istiyor. Yönetim, 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş önerirken Guirassy ve menajeriyle müzakerelerin olumlu devam ettiği belirtildi.

20'Yİ VEREN BROWN'U ALIR

F.Bahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan genç sol bek için özellikle Manchester United ve Chelsea'nin ilgisi dikkat çekiyor. İki İngiliz devinin de kısa süre içinde resmi adım atması beklenirken, sarı-lacivertli yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi ve bu rakamın altına inmeyi planlamıyor.

ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin tüm odağı Gornik Zabrze ile çarşamba günü Polonya'da oynayacağı rövanşta... Teknik direktör İsmail Kartal, 1-0'lık galibiyete çok güvenmemelerini oyuncularından isterken, savunma ve orta sahanın kusursuz oynaması gerektiğini söyledi. Rövanşta orta saha kurgusu değişecek. Yüzde 100 hazır hale gelen Asensio 11'e dönecek. Ona orta sahada Guendouzi ve Fred eşlik edecek. Bartuğ Elmaz ise yedek kulübesine çekilecek.