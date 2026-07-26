Jelert sınıfta kaldı

Monza ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybeden Galatasaray
'ın sağ bekinde Elias Jelert
şans buldu. Geçen sezonu İngiliz ekibi Southampton'da kiralık tamamlayan Danimarkalı oyuncu, beklenen gelişimi gösteremedi. 2003 doğumlu Jelert, +4 kontenjana uygun olmasına rağmen kadroda düşünülmüyor ve kiralık forma giyeceği kulüp aranıyor.
Maçta 62 dakika sahada kalan genç futbolcu, hiçbir ikili mücadeleye giremezken, 0 kilit pas, 0 çalım, 31'de 25 pas isabeti, 5'te 1 uzun pas, 1'de 0 orta ve 1 top uzaklaştırmayla oynadı.