Real Madrid çıldırdı! 120 milyon Euro

Real Madrid
, hücum hattını geleceğe dönük bir yıldızla güçlendirmek istiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; eflatun-beyazlılar, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande için Leipzig
ile temasa geçti. Alman ekibinin genç futbolcunun Madrid'e transfer olmasına onay verdiği ve bonservis pazarlığının devam ettiği belirtildi. La Liga devinin daha önce sunduğu 90 milyon Euro garanti ve 10 milyon Euro bonus içeren ilk teklifin kabul edilmediği vurgulandı. R.Madrid'in bonuslarla birlikte 120 milyon Euro'ya ulaşan bir paket hazırladığı kaydedildi.
Leipzig'in isteği ise 130 milyon Euro. Diomande için PSG ve bazı Premier Lig ekipleri de devrede.