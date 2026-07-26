Salah’tan iyileri geldi

Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah hakkında konuştu. 33 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in geçmişte de dünya çapında önemli isimlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek "Salah'a saygım sonsuz. Kıyaslama yapmıyorum ama bu lige daha önce çok önemli oyuncular geldi. Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi isimler oynadı. Emre Belözoğlu ve Arda Turan gibi bizim değerlerimiz vardı. Lig için tabii ki iyi ama daha önce ne isimler geldi. Bu uzun zamandır böyle, yeni başladığını düşünmüyorum. Çok büyük isimler geldi, gitti ama birçoğu bir şey yapamadı" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE ÇOK ZOR BİR LİG'

Uzun yıllar forma giydiği Almanya Bundesliga ve Süper Lig'i kıyaslayan Kerem, "Bundesliga'da oynamak daha kolay. Türkiye'de kolay değil, bunu herkes bilir. Çünkü Türkiye çok zor bir lig. Burada inanılmaz kaliteli futbolcular var. Bugün iyi oynuyorsun, 2 sene seni taşıyor. Kötü oynuyorsun ama en değerli kişisin. İyi oynamıyorsun yerin dibine sokuluyorsun. Türkiye böyle bir dinamiğe sahip. Almanya'da öyle değildi. Bu iyi bir şey ama kötü de olabilir" ifadelerini kullandı.