Stratejisi sabır

Sarı-lacivertli yönetim, Rafael Leao transferinde La Gazzetta dello Sport'un ortaya attığı bonservis ve maaşla birlikte 100 milyon Euro'yu bulan rakamı yalanladı ancak oyuncuya bir ilgileri olmadığını belirtmedi. Portekizli sol kanatla 2028'e kadar sözleşmesi olan Milan yeni sezonda yönetimsel olarak büyük bir değişime gidiyor. 27 yaşındaki oyuncu da takımdan ayrılması beklenen isimler arasında. Geçen hafta İstanbul'a gelen Leao'nun menajeri, Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Bu yüzden Başkan Aziz Yıldırım bu transferi fırsata çevirmenin ve istediği rakamlarda gerçekleştirmenin peşinde.

ROMA DA BEKLEMEDE

Milan, Leao için 50 milyon Euro istiyor. Ancak 5 milyon Euro kiralama bedelinin yanı sıra 40 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu gibi seçeneklere de sıcak bakacakları konuşuluyor. O nedenle F.Bahçe, Greenwood transferinde izlediği stratejiyi burada da devreye sokmuş durumda. Roma da futbolcu için uygun şartların oluşmasını bekliyor.