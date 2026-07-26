Vlahovic’e Nunez resti!

Beşiktaş
, forvet konusunu çözmek için çaba harcıyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir listenin ilk sırasında yer alan Dusan Vlahovic
'in vereceği cevabı beklerken diğer yandan da alternatif isimler için görüşmelerini sürdürüyor. İstediği kontrat tekliflerini alamayan Sırp golcünün Barcelona ve Atletico hayalleri de gerçekleşmedi. 26 yaşındaki futbolcuya en iyi sözleşmeyi Kartal sunmuş durumda.
Zamanın daralması ve Beşiktaş'ın da alternatiflere yönelmesiyle birlikte Vlahovic'in babası harekete geçti. Teklifi değerlendirmeye alarak rakamları yükseltme çabasına girdi. Yıldız isme 4 yıllık kontrat, 8 milyon Euro yıllık ücret, bonus ve çift haneli rakamlarda imza parası teklif edilmişti. Vlahovic'in oyalamaya devam etmesi halinde siyah-beyazlılar, Al Hilal'in santrforu Darwin Nunez
'i opsiyonlu kiralamayı düşünüyor. Beşiktaş, 27 yaşındaki Uruguaylı için Al-Hilal ile temasa başladı. Yıllık 18 milyon Euro kazanan golcü oyuncunun kiralanma seçeneğine kulübünden bağımsız olarak Suudi Arabistan ekibi şu an için olumlu bakmıyor. Nunez ise Türkiye'de oynama fikrine sıcak yaklaştı.