Yalçın Kayan: Yeniden Avrupa’ya gitmeyi hedefliyoruz!

Takımdaki birlik ve beraberlik ortamının çok iyi olduğunu ve yeni transferlerin kısa sürede uyum sağladığını söyleyen Yalçın Kayan, "Ben de bu takıma ocak ayında geldim ve hiçbir zorluk yaşamadım. Sanki uzun yıllardır buradaymışım gibi hissettim. Bana herkes çok iyi davrandı. Bu sezon da üzerimizde taşıdığımız formanın ve armanın değerini bilerek aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun yanında gol ve asistlerle de takımıma skor anlamında katkı vermek istiyorum. Şimdi de yeni gelen Türk ve yabancı oyuncuların hepsini aynı şekilde aramıza katıyoruz. Her gün birlikte antrenman yapıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var. Ben normal hayatımda da neşeli bir insanım. Ama bunu rahat şekilde gösterebilmemde takım arkadaşlarımın bana yaklaşımının da büyük payı var. Geçen sezon geldiğimde herkes bana çok iyi davrandı, beni aralarına aldı. Ben de karakterimi rahatça ortaya koyabildim. Türküyle, yabancısıyla herkesle çok iyi anlaşıyorum. İngilizcem çok iyi olmasa da yabancı oyuncularla da şakalaşmaya ve iletişim kurmaya çalışıyorum. Gerçekten herkesle çok iyi bir ilişkimiz var. Buraya gelmem ve adapte olmam benim için çok güzel oldu. Yunus Emre ilk geldiğimde bana gerçekten çok yardımcı oldu. Sonrasında da çok yakın arkadaş olduk" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sonunda elde edilecek başarı ile tekrar Avrupa kupalarına katılarak bunu alışkanlık haline getirmek istediklerini söyleyen Kayan, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız şundan emin olsun; biz sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Sonuç her zaman istediğiniz gibi olmayabilir ama taraftarlarımızın görmek istediği mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Top bizdeyken de rakipteyken de savaşan bir Samsunspor izleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ben takıma katıldığım dönemde Avrupa listesinde yer alamadım. Ancak içerideki maçları tribünden, deplasman maçlarını ise televizyondan takip ettim. Takım gerçekten Avrupa'yı hak eden bir performans ortaya koydu. Avrupa'da çok önemli işler yaptı ve ülkemize puan kazandırdı. Geçen sezon yoğun fikstüre rağmen ligi de çok iyi bir noktada tamamladığımızı düşünüyorum. Belki yeniden Avrupa bileti alabilirdik. Bu sezon hedefimiz yine aynı. Samsunspor'un Avrupa kupalarında yer almasını artık bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve yeniden Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör