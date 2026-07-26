Yerli operasyonu

Uzun maratonda kadro derinliğini hesaba katan Trabzonspor, daha önce de ilgilendiği Ali Habeşoğlu ve Mithat Pala için harekete geçti. Kulüp yetkililerinin, uzun süredir aşama kaydedilemeyen bu iki isim için yeniden devreye girdiği ve kulüpler düzeyinde temasları sürdürdüğü öğrenildi. Bodrum FK formasıyla sergilediği performans ve skorer kimliğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, hücum hattındaki potansiyeliyle bordo-mavili teknik heyetin beğenisini topluyor. Diğer yandan Çaykur Rizespor'da sağ ve sol bekin yanı sıra orta sahada da görev yapabilen 25 yaşındaki Mithat Pala ise joker özelliğiyle kadro kalitesini artırmak isteyen Trabzonspor'un radarında kalmaya devam ediyor. İki oyuncu için de şartları zorlayan yönetimin, bu transferleri kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

LİDER MALİNOVSKYİ

Trabzon'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi, taktik çalışmalarda takımın saha için lideri ve oyun aklı olarak öne çıkıyor. Ukraynalı yıldız, uyum sorununu kısa sürede aşarak Fatih Tekke'nin güvenini kazanmayı başardı. 33 yaşındaki oyuncu, futbol kimliği ile Jose Sosa ve Marek Hamsik'le yaşanan orta saha başarısını yeniden yakalanacağının sinyallerini veriyor.

BUGÜNKÜ FRANKFURT MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK!

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapan Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Kamp yerine bir saat uzaklıkta bulunan Salzburg'da oynanacak karşılaşma TSI 16.30'da başlayacak. Sahanın bulunduğu konum ve fiziksel şartlar nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacak. Bordo-mavililerin, Al-Saad ve Udinese ile yapacağı maçlar ise seyirciye açık olacak.