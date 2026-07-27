10 numara çok iyi olacak

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer konusunda taraftarın yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu. "Taraftarımızın içleri rahat olsun. Bu süreçte en iyi transferleri yapacağımızı düşünsünler, bunun dışında başka bir şey düşünmesinler" diyen Buruk, transferde yapılacak hamleleri de bir bir anlattı: "Önceliğimiz; hem 10 numara hem sol kanat hem santrfor. Savunmaya da devamındaki alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. 10 numaraya iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. İçeride yarış olacak, rotasyonlarolacak. İki idmanın olmadığıbölümde de oyuncu seyrediyoruz,transfer çalışmasıyapıyoruz."

6. ŞAMPİYONLUĞU İSTERİM!

"Türkiye'de Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger olmak çok ütopik bir şey. Elbette her zaman Galatasaray'da devam etmek isterim. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak 'Bir yere gideyim' demek yerine, Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim."



KADRO KALİTESİ ARTMALI

"Eylül-Ocak ayına kadar kadro kalitenizin yüksek olması önemli. Geçen sene bunu eksik yaptık. Ocak ile lig sonuna kadar sayımızı yukarı çıkarttık, yarış oldu ve geniş kadromuz oldu. Geçen sene yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör