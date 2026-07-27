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Giriş Tarihi: 27.07.2026

36 bin kişilik hazırlık maçında sevgi gösterisi

36 bin kişilik hazırlık maçında sevgi gösterisi
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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başında sezonu şampiyon tamamlayan Arda Turan, hazırlık maçında Bursaspor'a konuk oldu. Trendyol 1. Lig'e yeni yükselen Timsahlar, sahasındaShakhtar ile 0-0 berabere kalırken mücadele kapalıgişe oynandı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki müsabakayı 36 bin 740 futbolsever tribünde izledi. Bursasporlu taraftarlar, Turan'ı tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Turan, tribünleri gezerek selamladı. 39 yaşındaki hoca, Avrupa'daki iç saha maçlarını Londra'da oynama ihtimallerinin yüksek olduğunu aktarırken, "Türkiye'ye gelmekistedik ama UEFA şartları bizi çok zorluyor" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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36 bin kişilik hazırlık maçında sevgi gösterisi
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