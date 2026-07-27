Batman Petrolspor Teknik Direktörü Şahin: "Başarı ve başarısızlığı çok uç noktalarda yaşıyoruz"

1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Selçuk Şahin, Kayseri kampında açıklamalarda bulundu. 40 yaşına kadar futbol oynadığını belirten Selçuk Şahin, "Biz futbolu belli bir yaşa kadar zorluyoruz. Ben çok zorladım. 40 yaşına kadar oynadım. Ondan sonra artık bu yola girdim. 4-5 yıldır da teknik adamlık için kendimi geliştirmek adına yoğun mesai harcadım.

Sonuçta da hazır olduğumu düşündüğüm için artık teknik direktörlük yoluna girdim. Bizim dönemimizde beraber oynadığımız arkadaşlar artık saha kenarındalar. Onlarla saha içerisinde çok mücadele ettik. Şimdi saha kenarında mücadele ediyoruz. Çok başarılı ve iyi iş yapan arkadaşlarımız var. Mutlaka daha zamana ihtiyacı olan arkadaşlarımız olacaktır" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNA OLUMLU ANLAMDA NE KATABİLİRİZ BUNLAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Kendi jenerasyonun artık kulübede Türk futboluna değer kattığını da söyleyen genç teknik adam, "Bir jenerasyon değişiyor. Oyuncularda olduğu gibi bu teknik direktörlerde de böyle. Biz Türk futbolunu daha yukarılara nasıl taşırız bunun mücadelesini vereceğiz. Güncel oyunu, yeni nesil oyunları bunları takip ederek daha kendimize göre, futbola nasıl baktığımıza göre pozisyon alarak Türk futboluna olumlu anlamda ne katabiliriz bunlar için mücadele ediyoruz. Umarım bütün arkadaşlarım başarılı olurlar. Bu başarıdan kastım sadece şampiyonluk değil. İyi oyun, oyuncu yetiştirmek, Türk futboluna oyuncu katma gibi maddeleri de sayabiliriz. Biz bunlarda da ön ayak olmak istiyoruz. Yetenekli gençleri tecrübelerimizle bir yere getirmek istiyoruz. Umarım hem saha içinde hem saha dışında benim bütün jenerasyon arkadaşlarım aynı zamanda eski hocalarımız onlardan da çok şey öğrendik. Onlarla güzel bir mücadele içerisinde olacağız. Herkese o anlamda başarılar diliyorum. Hepimizin Türk futboluna katacağı çok şey var" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF BAŞARISIZ BİR DÜNYA KUPASI GEÇİRDİK"

A Milli Takımın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı sonrası yapılan eleştirilere de değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Milli takıma hem oynarken katkı sağlamaya çalıştım. Son dönemde Montella'nın 1-2 sene yardımcılığını yaptım. Çok başarılı bir Avrupa Şampiyonası yaşadık. Ordaydım. Orada Avrupa Şampiyonası gibi bir başarı insanlara farklı şeylere de hayalini kurdurmaya başladı. Dünya Kupası'na katıldığımızda herkes çok daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyordu ki, bunu açıkçası yapabilirdik. Ama bir sürü nedenden dolayı maalesef başarısız bir turnuva, Dünya Kupası geçirdik. Kolay ve çabuk elendik. O grupta 1'inci olabiliriz diye düşünürken, maalesef turnuvaya en erken veda eden takımlardan biri olduk."

"İNSANLARI ÇOK ÇABUK YERİN DİBİNE SOKABİLİYORUZ"

A Milli Takımdaki jenerasyonun başarıya mutlaka ulaşacağını da belirten Selçuk Şahin, "Çok iyi bir grup, çok iyi bir jenerasyon var. Ben içlerinde olduğum için biliyorum. Çok da karakterli çocuklar. Onlar da mutlaka çok üzüldüler, ülkemiz de çok üzüldü. Kültürel bir durum sanırım biz maalesef insanları çok çabuk yukarıya çıkarıp çok çabuk da yerin dibine sokabiliyoruz. Biraz daha ayarlı olursak; ne başarı da çok çıtayı yükseltmek gerekiyor, ne de başarısızlıkta oyuncuları kötülemek ve yerin dibine sokmak gerekiyor. Maalesef çok uç noktalarda yaşıyoruz. Çok ortamız yok. Bu anlamda herkes üzüldü. Ama ben bu grubun mutlaka bir başarı yakalayacağını düşünüyorum. Ya önümüzdeki Avrupa Şampiyonası olur ya da bir sonraki Dünya Kupası olur. Bilmiyorum ama bir yerde bu grup çok önemli başarılar elde edecektir" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERDE DE KAYSERİ TERCİHİM OLACAKTIR"

Kayseri'de kamp yaptıkları tesisleri beğendiğini de ifade eden Şahin, "Ben Kayseri'ye kamp için ilk defa geliyorum. Sahalar çok güzel. Özellikle saha anlamında çok önemli yatırımlar yapılmış. Oteller çoğalırsa çok daha fazla takımın burada kamp yapacağını düşünüyorum. Çünkü hav, saha ve zeminler çok müsait. Ben, burada çok keyifli ve mutlu bir kamp ortamı yaşıyorum. Çalışma olanakları çok iyi. Mutlaka ufak tefek eksikler var ama bunlar zamanla düzelecek eksikler. Çok başarılı bir tesis yaratılmış. Bundan sonraki süreçlerde de açıkçası Kayseri tercihim olacaktır" diye konuştu.

"AZİZ YILDIRIM ÇOK İYİ BİR YÖNETİCİ"

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olarak görev yapacak olmasının hatırlatılması üzerine Selçuk Şahin, "Hem futbolculuk hem de sahadan sonra idare anlamında orada görev yaptım. Ben 12 yıl oynadım. 12 yılda da Aziz Yıldırım hep başkanımdı. Açıkçası çok tecrübeli ve nerede, ne zaman devreye gireceğini bilen çok iyi bir yönetici. Tecrübelerini bu geldiğinde de mutlaka yansıtacaktır diye düşünüyorum. Uzun süre başarısızlıklar yaşadıktan sonra şampiyonlukta ben vardım. Bizim gruptan sonra maalesef şampiyonluk gelmedi. Uzun süre oldu. Fenerbahçe camiası buna çok alışık değil. Her sene yeni bir heyecanla başlıyorlar. Bu senede yeni bir heyecan, yeni oyuncular ve ciddi yatırımlar var. Bu sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray'da aynı şekilde yapıyor. Beşiktaş'ta bu sene ciddi yatırımlar yaptı. Keyifli bir lig olacaktır. Umarım hak edenin kazandığı bir lig olur. Çok fazla hakemlerin konuşulmadığı, saha dışı olayların konuşulmadığı bir lig olur. İnşallah oyunu konuşuruz. Kim iyiyse o oyun üzerinden eleştiriler ve tartışmalar olur" cevabını verdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör