Erzurumspor, 3. etap kamp çalışmalarına başlıyor!

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmalarının ardından verilen iki günlük iznin sona ermesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da Erzurumspor Tesisleri'nde toplanırken, saat 17.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, üçüncü etap kamp programı kapsamında 1 ve 5 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık maçına çıkacak. Hazırlık karşılaşmalarının rakipleri, maç saatleri ve diğer detayların ilerleyen günlerde kulüp tarafından açıklanacağı bildirildi.

Mavi-beyazlı ekibin üçüncü etap kamp programının sona ereceği tarih ise bu maçların ardından netlik kazanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör