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Giriş Tarihi: 27.07.2026 12:29

Erzurumspor, 3. etap kamp çalışmalarına başlıyor!

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına bugün başlayacak.

İHA
Erzurumspor, 3. etap kamp çalışmalarına başlıyor!
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Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmalarının ardından verilen iki günlük iznin sona ermesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da Erzurumspor Tesisleri'nde toplanırken, saat 17.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, üçüncü etap kamp programı kapsamında 1 ve 5 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık maçına çıkacak. Hazırlık karşılaşmalarının rakipleri, maç saatleri ve diğer detayların ilerleyen günlerde kulüp tarafından açıklanacağı bildirildi.

Mavi-beyazlı ekibin üçüncü etap kamp programının sona ereceği tarih ise bu maçların ardından netlik kazanacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SERKAN ÖZBALTA #ERZURUMSPOR

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Erzurumspor, 3. etap kamp çalışmalarına başlıyor!
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