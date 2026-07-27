Göztepe, Slovenya kampında kaybetmedi!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Slovenya kampını tamamladı. Yaklaşık 20 gün boyunca Bled kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçında yenilgi almadı.

İzmir temsilcisi, kampın ilk hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ekibi Gorica'yı 2-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Ukrayna temsilcisi Cherkasy'yi de aynı skorla geçen Göztepe, üçüncü hazırlık mücadelesinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Dhafra'yı 2-1 yendi.

SON MAÇTA BERABERLİK

Sarı-kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımını da 2-1'le geçerek galibiyet serisini sürdürdü. Slovenya kampındaki son sınavında ise Hırvatistan temsilcisi Rudes ile karşılaşan Göztepe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

5 MÜSABAKADA 9 GOL

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçlarında hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 karşılaşmada rakip fileleri toplam 9 kez havalandırarak maç başına yaklaşık 2 gol ortalaması yakaladı.

Savunmada da başarılı bir görüntü sergileyen İzmir temsilcisi, bu süreçte 2 maçta kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada ise yalnızca birer gol yedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör