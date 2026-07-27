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Giriş Tarihi: 27.07.2026

Her şeyi kazanmak istiyorum

Her şeyi kazanmak istiyorum
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REAL Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, kulüp televizyonuna yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi, her şeyi çok net bir şekilde açıklıyor. Saha dışında oldukça samimi ve dürüstler. Yeni sezon öncesinde fiziksel açıdan en iyi seviyeye ulaşmayı istiyoruz. Mourinho'nun bizden beklentilerini en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum " diye konuştu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#REAL MADRİD #ARDA GÜLER

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