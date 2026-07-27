REAL Madrid
forması giyen milli yıldızımız Arda Güler
, kulüp televizyonuna yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi, her şeyi çok net bir şekilde açıklıyor. Saha dışında oldukça samimi ve dürüstler. Yeni sezon öncesinde fiziksel açıdan en iyi seviyeye ulaşmayı istiyoruz. Mourinho'nun bizden beklentilerini en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum " diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör