Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hücuma genç matador!
Giriş Tarihi: 27.07.2026

Hücuma genç matador!

İspanyolların kadroda düşünmediği Gonzalo Garcia için Jose Mourinho ile Aziz Yıldırım diyalogda. Oyuncu da iknaya yakın!

Samet YÜKSEL
Hücuma genç matador!
  • ABONE OL
Fenerbahçe'nin forvet hattına yapmayı planladığı takviyede sürpriz bir isim gündemde: Gonzalo Garcia! Real Madrid'in 22 yaşındaki forveti, hareketliliği, ön alandaki baskısı ve fırsatçılığıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Jose Mourinho'nun Real Madrid ile güçlü ilişkileri ve Başkan Aziz Yıldırım'ın da İspanyol deviyle kurduğu iyi diyalog, bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Sarı-lacivertli yönetim, Gonzalo Garcia için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında. Genç futbolcununTürkiye seçeneğine olumluyaklaşması halinde transferin gerçekleşmeihtimali artacak. Ancak Gonzalo Garcia'ya La Liga ekiplerinden de ciddi ilgi bulunuyor. Fenerbahçe, hem oyuncunun kararını hem de Real Madrid'in vereceği son yanıtı beklemeye geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hücuma genç matador!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA