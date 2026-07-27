Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın, 29 Temmuz Çarşamba ve 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
Başakşehir, 1-1'in rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle mücadele edecek.
Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Riga (Letonya)-Vardar (Kuzey Makedonya): (3-2)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dila (Gürcistan): (4-0)
CSKA 1948 (Bulgaristan)-Spartak Trnava (Slovakya): (0-0)
Drita (Kosova)-Floriana (Malta): (1-1)
29 Temmuz Çarşamba:
Dukagjini (Kosova)-Lugano (İsviçre): (0-1)
Kopenhag (Danimarka)-Polissya (Ukrayna): (3-3)
SK Rapid (Avusturya)-Santa Coloma (Andorra): (3-1)
30 Temmuz Perşembe:
Tobol (Kazakistan)-Panevezys (Litvanya): (1-1)
At.Escaldes (Andorra)-Vaduz (Lihtenştayn): (0-4)
Inter Turku (Finlandiya)-Başakşehir: (1-1)
Auda (Letonya)-FCSB (Romanya): (3-2)
Pyunik (Ermenistan)-Debrecen (Macaristan): (0-1)
Jablonec (Çekya)-Varazdin (Hırvatistan): (2-3)
Kalju (Estonya)-Shelbourne (İrlanda): (2-5)
Noah (Ermenistan)-Zimbru (Moldova): (1-1)
Ilves (Finlandiya)-Stjarnan(İzlanda): (0-1)
Zire (Azerbaycan)-Paide (Estonya): (0-1)
Levadia (Estonya)-Göteborg (İsveç): (2-1)
Petrocub (Moldova)-Borac (Bosna-Hersek): (0-3)
Györi ETO (Macaristan)-Atert Bissen (Lüksemburg): (6-2)
Nordsjaelland (Danimarka)-GAIS (İsveç): (0-1)
Brann (Norveç)-U.Cluj (Romanya): (2-2)
Zalgiris (Litvanya)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): (0-3)
Velez (Bosna-Hersek)-DAC 1904 (Slovakya): (0-1)
H. Boltfelag (Faroe Adaları)-Motherwell (İskoçya): (0-2)
Dinamo Minsk (Belarus)-Neftçi (Azerbaycan): (4-2)
The New Saints (Galler)-Flora (Estonya): (0-1)
Derry (İrlanda)-Rijeka (Hırvatistan): (0-1)
Valletta (Malta)-Rakow (Polonya): (1-3)
Beitar (İsrail)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): (1-0)
Vestri (İzlanda)-RFS (Letonya): (1-4)
Shkendija (Makedonya)-Bravo (Slovenya): (1-2)
Ajax (Hollanda)-Vojvodina (Sırbistan): (4-1)
Ludogorets (Bulgaristan)-H. Tel-Aviv (İsrail): (0-2)
Ballkani (Kosova)-Bohemians (İrlanda): (1-2)
Sion (İsviçre)-BATE Borisov (Belarus): (1-1)
UNA Strassen (Lüksemburg)-Partizan (Sırbistan): (0-4)
Austria Wien (Avusturya)-Liepaja (Letonya): (2-0)
Katowice (Polonya)-Zilina (Slovakya): (1-2)
Zrinjski (Bosna-Hersek)-Valur (İzlanda): (0-1)
Panathinaikos (Yunanistan)-Paksi (Macaristan): (2-1)
Gent (Belçika)-LNZ Cherkasy (Ukrayna): (0-0)
CFR Cluj (Romanya)-Alaskhert (Ermenistan): (1-1)
Coleraine (Kuzey İrlanda)-HJK (Finlandiya): (0-5)
Koper (Slovenya)-Runavik (Faroe Adaları): (2-0)
Sutjeska (Karadağ)-Vitebsk (Belarus): (0-3)
Dinamo City (Arnavutluk)-Aluminij (Slovenya): (1-1)
Hibernian (İskoçya)-Malisheva (Kosova): (0-2)
Braga (Portekiz)-Zeleznicar Pancevo (Sırbistan): (1-0)