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Giriş Tarihi: 27.07.2026 12:32

Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın!

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. Başakşehir, 30 Temmuz Perşembe günü Inter Turku ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA
Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın, 29 Temmuz Çarşamba ve 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Başakşehir, 1-1'in rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle mücadele edecek.

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Riga (Letonya)-Vardar (Kuzey Makedonya): (3-2)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dila (Gürcistan): (4-0)

CSKA 1948 (Bulgaristan)-Spartak Trnava (Slovakya): (0-0)

Drita (Kosova)-Floriana (Malta): (1-1)

29 Temmuz Çarşamba:

Dukagjini (Kosova)-Lugano (İsviçre): (0-1)

Kopenhag (Danimarka)-Polissya (Ukrayna): (3-3)

SK Rapid (Avusturya)-Santa Coloma (Andorra): (3-1)

30 Temmuz Perşembe:

Tobol (Kazakistan)-Panevezys (Litvanya): (1-1)

At.Escaldes (Andorra)-Vaduz (Lihtenştayn): (0-4)

Inter Turku (Finlandiya)-Başakşehir: (1-1)

Auda (Letonya)-FCSB (Romanya): (3-2)

Pyunik (Ermenistan)-Debrecen (Macaristan): (0-1)

Jablonec (Çekya)-Varazdin (Hırvatistan): (2-3)

Kalju (Estonya)-Shelbourne (İrlanda): (2-5)

Noah (Ermenistan)-Zimbru (Moldova): (1-1)

Ilves (Finlandiya)-Stjarnan(İzlanda): (0-1)

Zire (Azerbaycan)-Paide (Estonya): (0-1)

Levadia (Estonya)-Göteborg (İsveç): (2-1)

Petrocub (Moldova)-Borac (Bosna-Hersek): (0-3)

Györi ETO (Macaristan)-Atert Bissen (Lüksemburg): (6-2)

Nordsjaelland (Danimarka)-GAIS (İsveç): (0-1)

Brann (Norveç)-U.Cluj (Romanya): (2-2)

Zalgiris (Litvanya)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): (0-3)

Velez (Bosna-Hersek)-DAC 1904 (Slovakya): (0-1)

H. Boltfelag (Faroe Adaları)-Motherwell (İskoçya): (0-2)

Dinamo Minsk (Belarus)-Neftçi (Azerbaycan): (4-2)

The New Saints (Galler)-Flora (Estonya): (0-1)

Derry (İrlanda)-Rijeka (Hırvatistan): (0-1)

Valletta (Malta)-Rakow (Polonya): (1-3)

Beitar (İsrail)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): (1-0)

Vestri (İzlanda)-RFS (Letonya): (1-4)

Shkendija (Makedonya)-Bravo (Slovenya): (1-2)

Ajax (Hollanda)-Vojvodina (Sırbistan): (4-1)

Ludogorets (Bulgaristan)-H. Tel-Aviv (İsrail): (0-2)

Ballkani (Kosova)-Bohemians (İrlanda): (1-2)

Sion (İsviçre)-BATE Borisov (Belarus): (1-1)

UNA Strassen (Lüksemburg)-Partizan (Sırbistan): (0-4)

Austria Wien (Avusturya)-Liepaja (Letonya): (2-0)

Katowice (Polonya)-Zilina (Slovakya): (1-2)

Zrinjski (Bosna-Hersek)-Valur (İzlanda): (0-1)

Panathinaikos (Yunanistan)-Paksi (Macaristan): (2-1)

Gent (Belçika)-LNZ Cherkasy (Ukrayna): (0-0)

CFR Cluj (Romanya)-Alaskhert (Ermenistan): (1-1)

Coleraine (Kuzey İrlanda)-HJK (Finlandiya): (0-5)

Koper (Slovenya)-Runavik (Faroe Adaları): (2-0)

Sutjeska (Karadağ)-Vitebsk (Belarus): (0-3)

Dinamo City (Arnavutluk)-Aluminij (Slovenya): (1-1)

Hibernian (İskoçya)-Malisheva (Kosova): (0-2)

Braga (Portekiz)-Zeleznicar Pancevo (Sırbistan): (1-0)

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #INTER TURKU #BAŞAKŞEHİR

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Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın!
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