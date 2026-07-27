Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağız"





"BİZ TRANSFER YAPACAĞIZ, İYİ OYUNCULARI DA KADROMUZA KATACAĞIZ"

Son olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Buruk, "Benim açımdan da herhalde başkanımız, yönetim kurulumuz, hepimizin açısından 'Ne isterdiniz?' diye sorsanız hepimiz tabii ki transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmemizi isterdik. Bu üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Ve oyuncuların motivasyonu için, birliktelik için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli. Ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor, kolay olmuyor. Bunu hep söylüyorum; transfer gidip böyle marketten işte her oyuncunun fiyatının olduğu ve gidip 'Ben bunu, bunu, bu üçünü aldım' diyeceğimiz bir şey değil. Burada hem oyuncuyu buraya ikna etmek gerekiyor, kulübünü ikna etmek gerekiyor. Sizin istediğiniz kalitede bir oyuncu olması gerekiyor. Fiyat olarak da dünya futbolunda acayip yükselen transfer bonservis fiyatları var. Şu anda baktığımızda devamlı 100 milyon, 120 milyon bandında özellikle Premier League'deki takımlar veya Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en önemli takımlar transferler yapıyor. Ama burada sadece şunun bilinmesini istiyorum, bunu hep söyledik, konuşuyoruz: Biz transfer yapacağız, en kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. Tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iki tane iyi kadromuzun olması. Dediğim gibi, transferleri de en kısa zamanda kadromuza katacağız. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Ama bu süre alıyor bazen. İyi oyuncuyu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız. Çünkü Dünya Kupası oynandı, oyuncular Dünya Kupası'ndan döndü. Nasıl bize birçok oyuncu geç katıldıysa birçok takıma geç katılan oyuncu var. Bu oyuncularla ilgili kulüplerin vereceği kararlar oluyor. O yüzden burada da bir süre alabiliyor. Ama bu sürenin geçmesinden hiçbirimiz mutlu değiliz" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör