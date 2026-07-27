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Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:02

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Gornik Zabrze ekibine konuk olacak.

AA
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci eleme turu rövanş maçları başlıyor!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)

L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)

Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)

Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

29 Temmuz Çarşamba:

Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)

Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)

Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)

Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)

S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları başlıyor!
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