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Giriş Tarihi: 27.07.2026

‘Skorun önemi yok’

‘Skorun önemi yok’
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımdan memnun olduğunu söyledi. İkisi şanssız üç gol yediklerini aktaran tecrübeli hoca, "Ancak bunun hiçbir önemi yok. Top bizdeyken de özellikle baskıyı üzerimize alıp cesareti, yenigelen oyuncuların oyun ritmini ve istediğimizşeyleri; pas opsiyonlarını görmesi açısından üç başlık üzerinden bir oyun oynadık. Dolayısıyla çok normal bir sonuç. Ancak biz her maçta sonuçtan tamamen bağımsızız. Çok daha iyi olacağımız kesin" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR #FATİH TEKKE

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‘Skorun önemi yok’
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