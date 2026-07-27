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Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:04

Slavko Vincic, 46 yaşında hakemliği bıraktı!

Slovenya Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çalan hakem Slavko Vincic'in emekli olduğunu duyurdu.

AA
Slavko Vincic, 46 yaşında hakemliği bıraktı!
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Sloven hakem Slavko Vincic, 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı.

Slovenya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "ABD'deki Dünya Kupası finalinden bir hafta sonra, Slavko Vincic, dünyanın zirvesinde tarihi hakemlik kariyerini resmen sonlandırdı. 2026 Dünya Kupası finalinden sonra kazandığı şöhretle Slavko Vincic, hakemlik efsaneleri arasına adını yazdırdı." ifadelerini kullandı.

DERBİDE DÜDÜK ÇALDI

Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş, kariyerinin son maçında ise Arjantin ile İspanya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Slavko Vincic, 46 yaşında hakemliği bıraktı!
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