Trabzonspor’dan Noah Markmann hamlesi!

Savunma hattını Chibuike Nwaiwu'nun ayrılığı ihtimaline karşın genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markmann'ı listesine dahil etti.

Lazio'nun da genç oyuncuya karşılık Danimarka ekibine 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi.

FIRTINA ŞARTLARI ZORLAYACAK

İtalyan ekibi bu transferde avantajlı konumda olsa da genç oyuncunun potansiyeline güvenen bordo mavililer, şartları sonuna kadar zorlama kararı aldı.

OYUCUNUN KARARI BEKLENİYOR

Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev yapan 1,89 metre boyundaki genç stoper, savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İki kulüp arasındaki transfer rekabetinde son kararı oyuncu ve kulübünün vermesi bekleniyor. Nordsjaelland'ın altyapısında yetişen Noah Markmann, A takımda 38 kez forma giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör