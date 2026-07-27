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Giriş Tarihi: 27.07.2026 20:16

Trabzonsporlu Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü

Yeşil Burun Adaları formasıyla Arjantin karşısında 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golünü kaydeden Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral, çok mutlu olduğunu söyledi.

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Trabzonsporlu Cabral’dan ’en güzel gol’ teşekkürü
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Cabral, açıklamasında, Arjantin maçında attığı golün 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçilmesine ilişkin "Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü kazandım. Bu an için ne kadar minnettar olduğumu tarif edemem." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili oyuncu, yeni sezonda Trabzonspor formasıyla da aynı başarıları tekrarlamak istediğini aktararak "Umarım bu sezon Trabzonspor için yine böyle goller atabilirim." dedi.

Cabral, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın yarın akşamki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TRABZONSPOR #2026 DÜNYA KUPASI #SİDNY LOPES CABRAL #AVUSTURYA #DÜNYA KUPASI

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Trabzonsporlu Cabral'dan 'en güzel gol' teşekkürü
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