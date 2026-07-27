Trabzonsporlu Cabral’dan ’en güzel gol’ teşekkürü

Cabral, açıklamasında, Arjantin maçında attığı golün 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçilmesine ilişkin "Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü kazandım. Bu an için ne kadar minnettar olduğumu tarif edemem." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili oyuncu, yeni sezonda Trabzonspor formasıyla da aynı başarıları tekrarlamak istediğini aktararak "Umarım bu sezon Trabzonspor için yine böyle goller atabilirim." dedi.

Cabral, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın yarın akşamki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör