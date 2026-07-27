Lucas torreira
, geçen sezon zor günler geçirdiğini söyledi. Zaman zaman performansındaki dalgalanma için "Geçen sezonun sonunda biraz tükenmiş ve yorgun hissettim. Sezon içinde ailevi bazı problemlerim oldu. Ama şimdi her şey yolunda" diyen Uruguaylı oyuncu, Türkiye için ise şunları söyledi: "Herkese Türkiye'ye gelmesini, burayı tanımasını söylüyorum. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir köşesi inanılmaz yerlerle dolu. Sadece Galatasaray
taraftarını değil, buradaki bütün insanları çok seviyorum."
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Mete Efendioğlu - Editör