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Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:40

Amed Sportif Faaliyetler, Orban’ı 1 yıllığına kiraladı!

Amed Sportif Faaliyetler, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim’de forma giyen Gift Orban’ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

İHA
Amed Sportif Faaliyetler, Orban’ı 1 yıllığına kiraladı!
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Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ı kiraladı.

Diyarbakır temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Orban'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Açıklamada, "Kulübümüz, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varmıştır.

Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Gift Orban, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formamızı giyecektir. Gift Orban'a Amedspor'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AMED SPORTİF FAALİYETLER #SÜPER LİG #AMEDSPOR

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Amed Sportif Faaliyetler, Orban’ı 1 yıllığına kiraladı!
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