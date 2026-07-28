Amed Sportif Faaliyetler, Orban’ı 1 yıllığına kiraladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ı kiraladı.
Diyarbakır temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Orban'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
RESMİ AÇIKLAMA
Açıklamada, "Kulübümüz, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varmıştır.
Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Gift Orban, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formamızı giyecektir. Gift Orban'a Amedspor'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.