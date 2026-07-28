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Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:42

Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA
Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü!
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Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kartal, Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, TSi 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #UEFA AVRUPA LİGİ #MİDTJYLLAND #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü!
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