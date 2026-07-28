Buruk’tan transfer mesajı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk
, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bir hazırlık dönemi geçirdiklerini hatırlatan Buruk, "Çok fazla skora bağlı kalmamak gerekiyor. Bu kampı fiziksel yüklemeyle geçiriyoruz. Sonuçlara elbette üzülüyorum. Ancak bize göre daha hazır iki takımla oynadık. Takım olarak hazır değiliz. Bizim için 8 Ağustos'taki Villarreal maçı ölçü olacak" dedi. Transfer konusuyla ilgili de şöyle konuştu: "Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi isterdik. Üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Bir an önce transferleri getirebilmek önemli ama nasıl bir transfer yapacağınız da önemli. Elit oyuncu için beklemek istiyorsanız bu zaman alabiliyor. Biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Bu ne kadar erken olursa bizim için o kadar iyi. Taraftarın şikâyet etmesi gayet normal. Başkanımızın yapacağı transferlerden hiç şüphem yok. Çok esneme şansımızın olmadığı bir yabancı kuralı var. Bu yabancı kuralı, transferde de bizi zorlayan unsurlardan biri."
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Mete Efendioğlu - Editör