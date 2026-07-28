Dünya Kupası’nın en güzel golü Sidney Cabral’ın

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin ağlarını sarstığı inanılmaz vuruşu, 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi. FIFA, 23 yaşındaki oyuncunun, Özbekistanlı Shomurodov ile Haitili Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak "turnuvanın en güzel golü" seçildiğini duyurdu. Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek kupaya son 32 turunda veda etmişti. Cabral, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Her futbolcu Dünya Kupası'nda gol atmayı hayal eder ama bunu böyle gerçekleştirmek inanılmazdı" demişti.
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Mete Efendioğlu - Editör