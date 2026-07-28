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Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:42

Fenerbahçe kafilesi Polonya'ya ulaştı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynayacağı maç için Polonya'ya ulaştı.

AA Futbol
Fenerbahçe kafilesi Polonya’ya ulaştı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Zabrze'ye geldi.

İstanbul'dan uçakla Katowice Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, ardından kendileri için ayrılan 3 otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe kafilesini konakladıkları otelde bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Oyuncular, futbolseverlere imza verdikten sonra otele giriş yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımını Polonya'da yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli kafileye, başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat, Mehmet Aydın, Feridun Geçgel, Savaş Adalet ve Yasemin Babayiğit eşlik etti.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Nelson Semedo, TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, yarın TSİ 21.00'de Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GORNİK ZABRZE #FENERBAHÇE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Fenerbahçe kafilesi Polonya'ya ulaştı!
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