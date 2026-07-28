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Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:08

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze mesaisi tamamlandı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

AA
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze mesaisi tamamlandı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Zabrze Arena'da, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticiler de antrenmanı yerinde takip etti.

Fenerbahçe, yarın TSİ 21.00'de, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Gornik Zabrze ile karşılaşacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #OĞUZ ÇETİN #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze mesaisi tamamlandı!
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